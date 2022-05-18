◆卓球 加盟団体春季対抗戦中学男子の部（７日・リアルター夢りんご体育館）
◇決勝トーナメント▽１回戦 神楽Ａ３―２春光台Ｂ、旭川Ｃ３―０当麻、上富良野３―１中央Ｂ、永山南Ｂ３―２美瑛、北星３―１永山南Ｃ、永山南Ａ３―０啓北Ａ▽２回戦 中央Ａ３―０神楽Ａ、旭川Ｂ３―０富良野西、東神楽Ｂ３―０旭川Ｃ、春光台Ａ３―１上富良野、東神楽Ａ３―０永山南Ｂ、士別南３―０北星、明星Ａ３―０緑が丘Ａ、旭川Ａ３―０永山南Ａ▽３回戦 中央Ａ３―０旭川Ｂ、春光台Ａ３―１東神楽Ｂ、東神楽Ａ３―１士別南、旭川Ａ３―０明星Ａ▽準決勝 中央Ａ３―１春光台Ａ、旭川Ａ３―２東神楽Ａ▽決勝 中央Ａ３―０旭川Ａ
卓球 加盟団体春季対抗戦中学男子の部
2022/05/18
◆卓球 加盟団体春季対抗戦中学男子の部（７日・リアルター夢りんご体育館）
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