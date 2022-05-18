◆陸上競技 道北記録会第２戦兼国体道北地区予選（３日・花咲陸上競技場）

【男子】◇小学生▽１００㍍ ①並河創太（神居東陸上少年団）②朝日（旭川ＴＲＣ）③福井（オホーツクキッズ）▽８００㍍ ①三浦直樹（美幌ＲＣ）②長浜（リュウコクＡＣ）③遠藤（神居東陸上少年団）▽１５００㍍ ①成ヶ沢隼人（オホーツクキッズ）②中野（トンデンＲＣ）③鎌田（トンデンＲＣ）▽４００㍍リレー ①旭川ＡＣ②羽幌ジュニアＲＣ③神居東陸上少年団）▽走り幅跳び ①福井慶太（オホーツクキッズ）②朝日（旭川ＴＲＣ）③村上（神居東陸上少年団）▽砲丸投げ ①滝沢蒼空（旭川ＡＣ）

◇中学生▽１１０㍍障害 ①松田優飛（オホーツＡＣ）②井田（オホーツＡＣ）③内藤（広陵）▽砲丸投げ ①岩崎鼓太郎（オホーツＡＣ）②森川（緑が丘）③加藤（上富良野）

◇高校・一般▽１００㍍ ①小川琉翔（旭龍谷）②小板橋（旭大高）③門脇（旭龍谷）▽２００㍍ ①東海林侑久（滝川西）②山田（旭大高）③門脇（旭龍谷）▽４００㍍ ①小板橋優哉（旭大高）②東海林（滝川西）③太田（旭大高）▽８００㍍ ①井上陽介（オホーツＡＣ）②武田（旭実）③鴈田（旭大高）▽１５００㍍ ①武田和寿（旭実）②鴈田（旭大高）③田野（滝川西）▽３０００㍍ ①田野朝陽（滝川西）②斎藤（湧別中）③朝井（滝川西）▽５０００㍍ ①遠藤優太（旭北）②坂口（旭北）③佐藤（稚内高）▽４００㍍障害 ①門木駿（旭永嶺）②伊藤（旭大高）③寺田（旭大高）▽３０００㍍障害 ①遠藤優太（旭北）②北川（旭北）③佐藤（旭大高）▽４００㍍リレー ①旭龍谷②旭東③滝川西Ａ▽走り高跳び ①藤原虎太郎（旭北）②豊崎（旭大高）③坂井（旭大高）▽棒高跳び ①田中倖仁（広陵中）②大八木（広陵中）▽走り幅跳び ①広瀧悠理（旭東）②中瀬（旭大高）③林（滝川西）▽三段跳び ①坂井翔（旭大高）▽砲丸投げ（６・０００㌔） ①渡辺紗斗（旭大高）②林（旭大高）③木幡（旭大高）▽砲丸投げ（７・２６０㌔） ①高橋隆聖（道北陸協）▽円盤投げ ①福井啓太（滝川西）②竹内（滝川西）③渡辺（旭大高）▽ハンマー投げ ①遠藤琥珀（羽幌高）②竹内（滝川西）③福井（滝川西）▽やり投げ ①大根諒大（旭永嶺）②原田（富良野高）③井上（旭東）

【女子】◇小学生▽１００㍍ ①人見仁菜（足寄）②佐藤（美幌ＲＣ）③大月（旭川ＡＣ）▽８００㍍ ①人見仁菜（足寄）②石川葉（旭川ＴＲＣ）③石川蛍（旭川ＴＲＣ）▽４００㍍リレー ①神居東陸上少年団▽走り幅跳び ①谷脇那由多（オホーツクキッズ）②石田（愛宕ＡＣ）③山下（愛宕ＡＣ）▽砲丸投げ ①大庭愛莉（旭川ＡＣ）

◇中学生▽１００㍍障害 ①峯岸美来（神居東）②村上（神居東）③田村（士別朝日）▽砲丸投げ ①落合夢（緑が丘）②浜野（上富良野）③田中（永山）

◇高校・一般▽１００㍍ ①谷田煌里（森江陸上塾）②峯岸（神居東中）③大沢（旭大高）▽２００㍍ ①谷田煌里（森江陸上塾）②田野（旭大高）③松本（旭大高）▽４００㍍ ①大沢瑠華（旭大高）②菅原（旭龍谷）③菅（旭大高）▽８００㍍ ①工藤凜果（旭龍谷）②益塚（旭龍谷）③石川（旭龍谷）▽１５００㍍ ①益塚稀（旭龍谷）②石川（旭龍谷）③中野（旭龍谷）▽３０００㍍ ①小林美夕菜（旭東）②今井（富良野緑峰）③能勢（富良野高）▽１００㍍障害 ①釜沢歩果（旭大高）②大景（旭大高）③和泉（旭大高）▽４００㍍障害 ①持丸未歩（旭大高）②渡辺（旭教大）③二階堂（旭大高）▽４００㍍リレー ①緑が丘中Ａ②森江陸上塾③羽幌高▽走り高跳び ①中西麻実（旭教大）①中本咲里耶（旭大高）③窪田（旭大高）▽棒高跳び ①寺沢碧凜（オホーツＡＣ）▽走り幅跳び ①斎藤真咲暉（旭永嶺）②石川（旭大高）③福井（オホーツＡＣ）▽三段跳び ①中本咲里耶（旭大高）②窪田（旭大高）▽砲丸投げ ①白石光（北見藤高）②野村（旭大高）③斎藤（富良野高）▽円盤投げ ①長町柚希（旭工）②河原（富良野高）③後藤（旭商）▽やり投げ ①河原愛紗（富良野高）②斎藤（富良野高）③藤田（旭西）

【男女混合】◇小学生▽４００㍍リレー ①神居東陸上少年団②羽幌ジュニアＲＣ