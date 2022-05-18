　◆陸上競技　道北記録会第２戦兼国体道北地区予選（３日・花咲陸上競技場）
　【男子】◇小学生▽１００㍍　①並河創太（神居東陸上少年団）②朝日（旭川ＴＲＣ）③福井（オホーツクキッズ）▽８００㍍　①三浦直樹（美幌ＲＣ）②長浜（リュウコクＡＣ）③遠藤（神居東陸上少年団）▽１５００㍍　①成ヶ沢隼人（オホーツクキッズ）②中野（トンデンＲＣ）③鎌田（トンデンＲＣ）▽４００㍍リレー　①旭川ＡＣ②羽幌ジュニアＲＣ③神居東陸上少年団）▽走り幅跳び　①福井慶太（オホーツクキッズ）②朝日（旭川ＴＲＣ）③村上（神居東陸上少年団）▽砲丸投げ　①滝沢蒼空（旭川ＡＣ）
　◇中学生▽１１０㍍障害　①松田優飛（オホーツＡＣ）②井田（オホーツＡＣ）③内藤（広陵）▽砲丸投げ　①岩崎鼓太郎（オホーツＡＣ）②森川（緑が丘）③加藤（上富良野）
　◇高校・一般▽１００㍍　①小川琉翔（旭龍谷）②小板橋（旭大高）③門脇（旭龍谷）▽２００㍍　①東海林侑久（滝川西）②山田（旭大高）③門脇（旭龍谷）▽４００㍍　①小板橋優哉（旭大高）②東海林（滝川西）③太田（旭大高）▽８００㍍　①井上陽介（オホーツＡＣ）②武田（旭実）③鴈田（旭大高）▽１５００㍍　①武田和寿（旭実）②鴈田（旭大高）③田野（滝川西）▽３０００㍍　①田野朝陽（滝川西）②斎藤（湧別中）③朝井（滝川西）▽５０００㍍　①遠藤優太（旭北）②坂口（旭北）③佐藤（稚内高）▽４００㍍障害　①門木駿（旭永嶺）②伊藤（旭大高）③寺田（旭大高）▽３０００㍍障害　①遠藤優太（旭北）②北川（旭北）③佐藤（旭大高）▽４００㍍リレー　①旭龍谷②旭東③滝川西Ａ▽走り高跳び　①藤原虎太郎（旭北）②豊崎（旭大高）③坂井（旭大高）▽棒高跳び　①田中倖仁（広陵中）②大八木（広陵中）▽走り幅跳び　①広瀧悠理（旭東）②中瀬（旭大高）③林（滝川西）▽三段跳び　①坂井翔（旭大高）▽砲丸投げ（６・０００㌔）　①渡辺紗斗（旭大高）②林（旭大高）③木幡（旭大高）▽砲丸投げ（７・２６０㌔）　①高橋隆聖（道北陸協）▽円盤投げ　①福井啓太（滝川西）②竹内（滝川西）③渡辺（旭大高）▽ハンマー投げ　①遠藤琥珀（羽幌高）②竹内（滝川西）③福井（滝川西）▽やり投げ　①大根諒大（旭永嶺）②原田（富良野高）③井上（旭東）
　【女子】◇小学生▽１００㍍　①人見仁菜（足寄）②佐藤（美幌ＲＣ）③大月（旭川ＡＣ）▽８００㍍　①人見仁菜（足寄）②石川葉（旭川ＴＲＣ）③石川蛍（旭川ＴＲＣ）▽４００㍍リレー　①神居東陸上少年団▽走り幅跳び　①谷脇那由多（オホーツクキッズ）②石田（愛宕ＡＣ）③山下（愛宕ＡＣ）▽砲丸投げ　①大庭愛莉（旭川ＡＣ）
　◇中学生▽１００㍍障害　①峯岸美来（神居東）②村上（神居東）③田村（士別朝日）▽砲丸投げ　①落合夢（緑が丘）②浜野（上富良野）③田中（永山）
　◇高校・一般▽１００㍍　①谷田煌里（森江陸上塾）②峯岸（神居東中）③大沢（旭大高）▽２００㍍　①谷田煌里（森江陸上塾）②田野（旭大高）③松本（旭大高）▽４００㍍　①大沢瑠華（旭大高）②菅原（旭龍谷）③菅（旭大高）▽８００㍍　①工藤凜果（旭龍谷）②益塚（旭龍谷）③石川（旭龍谷）▽１５００㍍　①益塚稀（旭龍谷）②石川（旭龍谷）③中野（旭龍谷）▽３０００㍍　①小林美夕菜（旭東）②今井（富良野緑峰）③能勢（富良野高）▽１００㍍障害　①釜沢歩果（旭大高）②大景（旭大高）③和泉（旭大高）▽４００㍍障害　①持丸未歩（旭大高）②渡辺（旭教大）③二階堂（旭大高）▽４００㍍リレー　①緑が丘中Ａ②森江陸上塾③羽幌高▽走り高跳び　①中西麻実（旭教大）①中本咲里耶（旭大高）③窪田（旭大高）▽棒高跳び　①寺沢碧凜（オホーツＡＣ）▽走り幅跳び　①斎藤真咲暉（旭永嶺）②石川（旭大高）③福井（オホーツＡＣ）▽三段跳び　①中本咲里耶（旭大高）②窪田（旭大高）▽砲丸投げ　①白石光（北見藤高）②野村（旭大高）③斎藤（富良野高）▽円盤投げ　①長町柚希（旭工）②河原（富良野高）③後藤（旭商）▽やり投げ　①河原愛紗（富良野高）②斎藤（富良野高）③藤田（旭西）
　【男女混合】◇小学生▽４００㍍リレー　①神居東陸上少年団②羽幌ジュニアＲＣ