◆バドミントン 第４７回会長杯争奪中学校大会（３、４日・リアルター夢りんご体育館）

【男子】▽団体 ①東明②北門③春光台③忠和▽シングルス ①水谷（春光台）②河野（東明）③小林（忠和）③堀（東明）⑤豊嶋（東鷹栖）⑤阿部（春光台）⑤東海林（北門）⑤高田（忠和）▽ダブルス ①河野・吉田（東明）②奥村・東海林（北門）③山崎・高柳（永山南）③小野・本瀬（北門）⑤小林・高田（忠和）⑤堀・西岡（東明）⑤石山・時田（東明）⑤丸田・山形（東明）

【女子】▽団体 ①東明②東鷹栖③愛宕③忠和▽シングルス ①鈴木（忠和）②豊嶋（東鷹栖）③高村（東光）③荒川（広陵）⑤中浜（東明）⑤本田（忠和）⑤伊藤（東鷹栖）⑤菅野（愛宕）▽ダブルス ①鈴木・本田（忠和）②豊嶋・伊藤（東鷹栖）③太田・高桑（広陵）③佐藤・原田（東明）⑤中浜・柿崎（東明）⑤榊田・杉本（東明）⑤菅野・佐藤（愛宕）⑤荒川・星（広陵）