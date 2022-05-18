　◆弓道　第１５回年度始高校合同射会（４月３０日・市弓道場誠心館）
　【男子】▽団体　①旭南Ａ②留萌③旭南Ｂ▽個人　①竹林亮（留萌）②竹本（旭商）③菅沼（旭商）
　【女子】▽団体　①旭南Ａ②旭藤星Ａ③旭農Ａ▽個人　①長田谷陽花（旭南）②駒沢（旭藤星）