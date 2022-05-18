　◆武道　旭川市スポーツ少年団第３９回フェスティバル（８日・リアルター夢りんご体育館）
　…剣道…
　【男女混合】◇小学生▽１・２年　①能地駿斗（すずらん）②橋本（大町）③潮見（高台）③星野（すずらん）
　【男子】◇小学生▽３・４年　①畠山渚士（春光）②堀（誠心館）③植根（永山西）③今井（永山西）▽５・６年　①上田隆之輔（永山西）②吉田（永山西）③石川（春光）③前山（剣風会）◇中学生　①三井湊太（緑が丘）②羽田（剣風会）③川元（剣和大雪）③山崎（東光）
　【女子】◇小学生▽３・４年　①前山姫月菜（剣風会）②乙部（すずらん）③今井（東光）③河上（剣神会）▽５・６年　①上田葵（永山西）②植根（永山西）③小川（すずらん）③能地（すずらん）◇中学生　①中川陽南（北星）②野沢（緑が丘）③沖村（北光）③迫（すずらん）
　…少林寺拳法…（すべて最優秀賞）
　【男女混合】◇単独演武▽規定見習～７級　岡本匠平（旭川東）▽規定６～４級　木村勢桜（旭川北）▽自由級拳士　我妻慧駿（旭川東）▽自由有段　村上陽（旭川西）◇規定組演武▽見習～７級　成田琉季・岡本蓮斗（旭川北）▽６～４級　成田結愛・佐藤歩暖（旭川北）◇自由組演武▽級挙士　重元晴斗・森島快斗（旭川北）
　…柔道…（所属は北柔会道場）
　◇小学生▽１年　①菅原ゆうか②坂本▽２年　①高崎海音▽３年　①坂本大晃②菊地▽４年　①瀬部優希菜②小山内▽５年　①多田陽奈太②菊地③水上③高崎▽６年　①佐藤儀八②小山内③坂本◇中学生▽２年　①扇谷心々菜②保里▽３年　①斎藤まり②石上
　…空手…
　◇形
　【男子】◇小学生▽１・２年　①佐藤侠太郎（涛豊館）②堀口（第一）③北野（第一）③伊藤（第一）▽３・４年　①重田彩杜（涛豊館）②折原（涛豊館）③堀口（第一）③青塚（涛豊館）▽５・６年　①佐藤丈一郎（涛豊館）②斉藤（第一）③後藤（涛豊館）③三上（涛豊館）◇中学生　①児嶋海（涛豊館）②大迫（涛豊館）③鈴木（涛豊館）③秋好（第一）
　【女子】◇小学生▽１・２年　①今田愛華（涛豊館）②橋本（涛豊館）▽３・４年　①三上桃愛（涛豊館）②南（第一）③橋本（涛豊館）③中山（涛豊館）▽５・６年　①鈴木綸（涛豊館）②井元（涛豊館）③舟津（涛豊館）③浜野（第一）◇中学生　①渋谷瑚白（涛豊館）②佐藤（涛豊館）③樋上（涛豊館）③山星（涛豊館）
　◇組手
　【男子】◇小学生▽１・２年　①佐藤侠太郎（涛豊館）②堀口（第一）③太田（第一）③菊池（第一）▽３・４年　①堀口想多（第一）②川音（第一）③大迫（涛豊館）③重田（涛豊館）▽５・６年　①菊池瑛太（第一）②大沼（第一）③児嶋（涛豊館）③三上（涛豊館）◇中学生　①成田一聡（第一）②秋好（第一）③児嶋（涛豊館）③大野（第一）
　【女子】◇小学生▽１・２年　①橋本珠奈（涛豊館）②今田（涛豊館）▽３・４年　①三上桃愛（涛豊館）②橋本（涛豊館）③中山（涛豊館）③南（第一）▽５・６年　①浜野采夏（第一）②渋谷（涛豊館）③井元（涛豊館）③小森（第一）◇中学生　①渋谷瑚白（涛豊館）②佐藤（涛豊館）③樋上（涛豊館）