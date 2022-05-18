◆武道 旭川市スポーツ少年団第３９回フェスティバル（８日・リアルター夢りんご体育館）

…剣道…

【男女混合】◇小学生▽１・２年 ①能地駿斗（すずらん）②橋本（大町）③潮見（高台）③星野（すずらん）

【男子】◇小学生▽３・４年 ①畠山渚士（春光）②堀（誠心館）③植根（永山西）③今井（永山西）▽５・６年 ①上田隆之輔（永山西）②吉田（永山西）③石川（春光）③前山（剣風会）◇中学生 ①三井湊太（緑が丘）②羽田（剣風会）③川元（剣和大雪）③山崎（東光）

【女子】◇小学生▽３・４年 ①前山姫月菜（剣風会）②乙部（すずらん）③今井（東光）③河上（剣神会）▽５・６年 ①上田葵（永山西）②植根（永山西）③小川（すずらん）③能地（すずらん）◇中学生 ①中川陽南（北星）②野沢（緑が丘）③沖村（北光）③迫（すずらん）

…少林寺拳法…（すべて最優秀賞）

【男女混合】◇単独演武▽規定見習～７級 岡本匠平（旭川東）▽規定６～４級 木村勢桜（旭川北）▽自由級拳士 我妻慧駿（旭川東）▽自由有段 村上陽（旭川西）◇規定組演武▽見習～７級 成田琉季・岡本蓮斗（旭川北）▽６～４級 成田結愛・佐藤歩暖（旭川北）◇自由組演武▽級挙士 重元晴斗・森島快斗（旭川北）

…柔道…（所属は北柔会道場）

◇小学生▽１年 ①菅原ゆうか②坂本▽２年 ①高崎海音▽３年 ①坂本大晃②菊地▽４年 ①瀬部優希菜②小山内▽５年 ①多田陽奈太②菊地③水上③高崎▽６年 ①佐藤儀八②小山内③坂本◇中学生▽２年 ①扇谷心々菜②保里▽３年 ①斎藤まり②石上

…空手…

◇形

【男子】◇小学生▽１・２年 ①佐藤侠太郎（涛豊館）②堀口（第一）③北野（第一）③伊藤（第一）▽３・４年 ①重田彩杜（涛豊館）②折原（涛豊館）③堀口（第一）③青塚（涛豊館）▽５・６年 ①佐藤丈一郎（涛豊館）②斉藤（第一）③後藤（涛豊館）③三上（涛豊館）◇中学生 ①児嶋海（涛豊館）②大迫（涛豊館）③鈴木（涛豊館）③秋好（第一）

【女子】◇小学生▽１・２年 ①今田愛華（涛豊館）②橋本（涛豊館）▽３・４年 ①三上桃愛（涛豊館）②南（第一）③橋本（涛豊館）③中山（涛豊館）▽５・６年 ①鈴木綸（涛豊館）②井元（涛豊館）③舟津（涛豊館）③浜野（第一）◇中学生 ①渋谷瑚白（涛豊館）②佐藤（涛豊館）③樋上（涛豊館）③山星（涛豊館）

◇組手

【男子】◇小学生▽１・２年 ①佐藤侠太郎（涛豊館）②堀口（第一）③太田（第一）③菊池（第一）▽３・４年 ①堀口想多（第一）②川音（第一）③大迫（涛豊館）③重田（涛豊館）▽５・６年 ①菊池瑛太（第一）②大沼（第一）③児嶋（涛豊館）③三上（涛豊館）◇中学生 ①成田一聡（第一）②秋好（第一）③児嶋（涛豊館）③大野（第一）

【女子】◇小学生▽１・２年 ①橋本珠奈（涛豊館）②今田（涛豊館）▽３・４年 ①三上桃愛（涛豊館）②橋本（涛豊館）③中山（涛豊館）③南（第一）▽５・６年 ①浜野采夏（第一）②渋谷（涛豊館）③井元（涛豊館）③小森（第一）◇中学生 ①渋谷瑚白（涛豊館）②佐藤（涛豊館）③樋上（涛豊館）