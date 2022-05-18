　◆剣道　高体連旭川支部春季大会兼第７７回国民体育大会少年の部選手選考会旭川支部予選会（７日・東光公園武道館）
　【男子】▽団体　①旭永嶺②旭龍谷③旭北④旭東▽個人　①林蓮（旭龍谷）②金森（旭永嶺）③幸田（旭龍谷）④谷口（旭永嶺）⑤生駒（旭北）⑥信田（旭龍谷）⑦福田（旭龍谷）⑧石川（旭龍谷）
　【女子】▽団体　①旭北②旭大高③旭龍谷④旭東▽個人　①松岡陽奈（旭大高）②工藤（旭大高））③江口（旭北）④山崎（旭北）⑤土佐（旭大高）⑥柴田（旭北）⑦堺（旭大高）⑧古市（旭龍谷）