◆軟式野球 旭川市中学校選手権大会（２１、２２日・東光第３球場ほか）

▽１回戦 神楽１５―０旭教大付属、永山１０―０光陽、中央１３―７神居、忠和２３―０啓北▽２回戦 東明８―７緑が丘、神楽２４―９東光、六合７―１北門、永山南１０―２永山、東陽５―１春光台、旭川２―１中央、愛宕２０―０明星、忠和１０―１広陵▽準々決勝 東明７―２神楽、永山南５―１六合、東陽２―０旭川、忠和３―２愛宕