◆軟式野球 ホクレン旗争奪少年大会旭川支部予選（２１、２２日・当麻町営球場ほか）

▽１回戦 陵雲６―１末広北・永山南合同、西御料地１２―２鷹栖北野、春光台 不戦勝 共栄、比布 不戦勝 東川大雪、新富７―４美瑛、千代田１５―１近文、愛別９―２東町、忠和 不戦勝 永山中央、愛宕東６―５当麻・緑が丘合同、三小２６―１永山西、東聖２３―０啓明、神居・大有合同１０―３東五条、神楽１０―０春光 ▽２回戦 末広３２―６陵雲、西御料地１４―１春光台、比布１２―８新富、千代田８―０愛別、東豊７―６忠和、三小６―４愛宕東、東聖７―３神居・大有合同、東光９―２神楽▽３回戦 西御料地６―２末広、比布７―０千代田、三小１８―４東豊