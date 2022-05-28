◆軟式野球 高松宮賜杯１部旭川支部予選大会（２１、２２日・旭川ドリームスタジアム）

▽１回戦 比布町役場４―３旭川インディアンス、ダイヤモンドプレイヤーズ１２―２美瑛町役場▽準決勝 比布町役場６―４シャネルズ、ニューヤンキース１１―１０ダイヤモンドプレイヤーズ▽決勝 比布町役場１０―０ニューヤンキース