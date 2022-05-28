　◆朝野球　おはよう野球上期大会（１６～２２日・花咲グラウンドほか）
　▽Ａ級　ダイヤモンドプレイヤーズ１―０まるせんゲーリック、旭川ドジャース５―３北斗星、旭川コンバット１０―５旭川インディアンス、旭川ブルーインパルス９―０山商、ランカー４―２まるせんゲーリック、北斗星９―０旭川ＧＴＯ、旭川インディアンス７―２ダイヤモンドプレイヤーズ
　▽Ｂ級　旭川レインディアーズ１１―１ＪＲ旭川運転所、ＳＨＡＫＡ９―１ソルジャー、須田製版旭川支社６―０ＪＡたいせつ、ジョーカー２―１　９２イヤーズ、スラッカーズ８―１スーパーマン、旭川ホームストーリー７―６旭川レインディアーズ、旭川ヤンキース１１―２ソルジャー、須田製版旭川支社３―２ＪＲ旭川運転所
　▽Ｃ級　ザナドゥ５―１ランダム、ボンズ６―５コンバットクラブ、常夏ドナルドチャンプス４―２グリフォン、まるせんゲーリックＯＢ会０―０あぶさんず、ヒート　不戦勝　ナチュラルナイン、金田自動車１０―２ビートルズ、旭川トヨペット６―０ジャポン、アレックス６―１スコーピオンズ、ゴールデンボールズ８―３ドルフィンズ、常夏ドナルドチャンプス　不戦勝　ザナドゥ、プッシーキャッツ８―１まるせんげゲーリックＯＢ会、ランダム　不戦勝　ナチュラルナイン、金田自動車５―３コンバットクラブ