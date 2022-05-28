◆朝野球 おはよう野球上期大会（１６～２２日・花咲グラウンドほか）

▽Ａ級 ダイヤモンドプレイヤーズ１―０まるせんゲーリック、旭川ドジャース５―３北斗星、旭川コンバット１０―５旭川インディアンス、旭川ブルーインパルス９―０山商、ランカー４―２まるせんゲーリック、北斗星９―０旭川ＧＴＯ、旭川インディアンス７―２ダイヤモンドプレイヤーズ

▽Ｂ級 旭川レインディアーズ１１―１ＪＲ旭川運転所、ＳＨＡＫＡ９―１ソルジャー、須田製版旭川支社６―０ＪＡたいせつ、ジョーカー２―１ ９２イヤーズ、スラッカーズ８―１スーパーマン、旭川ホームストーリー７―６旭川レインディアーズ、旭川ヤンキース１１―２ソルジャー、須田製版旭川支社３―２ＪＲ旭川運転所

▽Ｃ級 ザナドゥ５―１ランダム、ボンズ６―５コンバットクラブ、常夏ドナルドチャンプス４―２グリフォン、まるせんゲーリックＯＢ会０―０あぶさんず、ヒート 不戦勝 ナチュラルナイン、金田自動車１０―２ビートルズ、旭川トヨペット６―０ジャポン、アレックス６―１スコーピオンズ、ゴールデンボールズ８―３ドルフィンズ、常夏ドナルドチャンプス 不戦勝 ザナドゥ、プッシーキャッツ８―１まるせんげゲーリックＯＢ会、ランダム 不戦勝 ナチュラルナイン、金田自動車５―３コンバットクラブ