　◆サッカー　あさひかわ新聞杯第１２回旭川・道北地区カブスリーグＵ―１５（７、８、１４、１５日・東光公園球技場ほか）
　神居東・忠和６―２中央、アインスＦＳＶ６―２留萌、緑が丘２ｎｄ１―０名寄ＳＣ、たかとんび６―２旭教大付属、北門３―０東明、明星１２―０緑が丘３ｒｄ、ビアンコネロ旭川９―０中富良野、増毛２―１春光台、アインス２ｎｄ２―１神楽、ＳＳＳＣ５―０上富良野、東光１３―１永山南、春光台３―２たかとんび、羽幌５―０東陽