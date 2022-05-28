◆サッカー あさひかわ新聞杯第１２回旭川・道北地区カブスリーグＵ―１５（７、８、１４、１５日・東光公園球技場ほか）
神居東・忠和６―２中央、アインスＦＳＶ６―２留萌、緑が丘２ｎｄ１―０名寄ＳＣ、たかとんび６―２旭教大付属、北門３―０東明、明星１２―０緑が丘３ｒｄ、ビアンコネロ旭川９―０中富良野、増毛２―１春光台、アインス２ｎｄ２―１神楽、ＳＳＳＣ５―０上富良野、東光１３―１永山南、春光台３―２たかとんび、羽幌５―０東陽
サッカー あさひかわ新聞杯第１２回旭川・道北地区カブスリーグＵ―１５
2022/05/28
◆サッカー あさひかわ新聞杯第１２回旭川・道北地区カブスリーグＵ―１５（７、８、１４、１５日・東光公園球技場ほか）
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