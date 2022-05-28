　◆テニス　第３６回日本女子テニス連盟北海道支部旭川地区長杯兼第３３回８地区旭川予選（２０日・花咲コート）
　▽Ａ級　①清野有子・長橋美喜②松浦・小松田▽Ｂ級　①増田享子・森春代②岩瀬・返町▽Ｃ級　①竹浪マユミ・佐藤睦②松井・木原▽Ｄ級　①工藤祐子・都丸千春▽シニア　①立花法子・麻下しおり