◆テニス 第３６回日本女子テニス連盟北海道支部旭川地区長杯兼第３３回８地区旭川予選（２０日・花咲コート）

▽Ａ級 ①清野有子・長橋美喜②松浦・小松田▽Ｂ級 ①増田享子・森春代②岩瀬・返町▽Ｃ級 ①竹浪マユミ・佐藤睦②松井・木原▽Ｄ級 ①工藤祐子・都丸千春▽シニア ①立花法子・麻下しおり