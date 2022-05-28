　◆テニス　第１回旭川ベテラン大会（２１日・花咲コート）
　【男子】▽Ａ組　①下崎進②吉田③米田▽Ｂ組　①今田英男②媚山③佐々木
　【女子】▽Ａ組　①今田美保②宗本③桐木▽Ｂ組　①貝津久美子
②瀧野③本間