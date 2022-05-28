◆テニス 第１回旭川ベテラン大会（２１日・花咲コート）

【男子】▽Ａ組 ①下崎進②吉田③米田▽Ｂ組 ①今田英男②媚山③佐々木

【女子】▽Ａ組 ①今田美保②宗本③桐木▽Ｂ組 ①貝津久美子

②瀧野③本間