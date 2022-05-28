◆卓球 スポーツショップナガオ杯争奪大会中学の部（２１、２２日・リアルター夢りんご体育館）
【男子】▽シングルス ①中田浩星（広陵）②伊藤（春光台）③青山（東神楽）③浦崎（旭川）⑤乾（中央）⑤西村（中央）⑤石山（明星）⑤高橋（中央）
【女子】▽シングルス ①野藤綾乃（広陵）②中田（広陵）③片庭（士別南）③清杉（緑が丘）⑤広瀬（士別南）⑤但木（中央）⑤伊達（中央）⑤清水（東神楽）
卓球 スポーツショップナガオ杯争奪大会中学の部
2022/05/28
◆卓球 スポーツショップナガオ杯争奪大会中学の部（２１、２２日・リアルター夢りんご体育館）
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