　◆卓球　スポーツショップナガオ杯争奪大会中学の部（２１、２２日・リアルター夢りんご体育館）
　【男子】▽シングルス　①中田浩星（広陵）②伊藤（春光台）③青山（東神楽）③浦崎（旭川）⑤乾（中央）⑤西村（中央）⑤石山（明星）⑤高橋（中央）
　【女子】▽シングルス　①野藤綾乃（広陵）②中田（広陵）③片庭（士別南）③清杉（緑が丘）⑤広瀬（士別南）⑤但木（中央）⑤伊達（中央）⑤清水（東神楽）