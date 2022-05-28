　◆卓球　第４０回会長杯争奪レディース大会（１６日・リアルター夢りんご体育館）
　▽１部Ａ　①陵雲クラブ②フリーダム▽１部Ｂ　①花咲クラブ②卓翔クラブ▽２部　①チャレンジＡ②あたごクラブＡ▽３部　①フレンズ②あたごクラブＢ▽４部　①ひまわりクラブＡ②たかすホークス▽５部　①あたごクラブＤ②はまなすクラブＣ