◆ソフトテニス 第５０回加盟中学対抗戦（５月２８日・花咲コート）
【男子】▽準々決勝 堀・山田（旭教大付属）３―０河野・谷口（神楽）、金木・野瀬（啓北）３―０板垣・谷口（東明）、大村・高橋凌（旭教大付属）３―１大野・浪岡（東明）、酒井・阿部（永山）３―２下崎・安藤（旭教大付属）▽準決勝 金木・野瀬３―２堀・山田、大村・高橋凌３―２酒井・阿部▽決勝 大村・高橋凌３―２金木・野瀬
【女子】▽準々決勝 野元・石川（啓北）３―１山岸・佐藤花（旭川）、渡辺・阿部（緑が丘）３―０葉山・山本（旭教大付属）、武市・佐藤心（旭川）３―１松橋・木村（旭教大付属）、森川・河村（啓北）３―０井沢・愛甲（旭教大付属）▽準決勝 野元・石川３―１渡辺・阿部、森川・河村３―２武市・佐藤心▽決勝 森川・河村３―２野元・石川
ソフトテニス 第５０回加盟中学対抗戦
2022/05/31
◆ソフトテニス 第５０回加盟中学対抗戦（５月２８日・花咲コート）
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