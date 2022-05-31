　◆ソフトテニス　第５０回加盟中学対抗戦（５月２８日・花咲コート）
　【男子】▽準々決勝　堀・山田（旭教大付属）３―０河野・谷口（神楽）、金木・野瀬（啓北）３―０板垣・谷口（東明）、大村・高橋凌（旭教大付属）３―１大野・浪岡（東明）、酒井・阿部（永山）３―２下崎・安藤（旭教大付属）▽準決勝　金木・野瀬３―２堀・山田、大村・高橋凌３―２酒井・阿部▽決勝　大村・高橋凌３―２金木・野瀬
　【女子】▽準々決勝　野元・石川（啓北）３―１山岸・佐藤花（旭川）、渡辺・阿部（緑が丘）３―０葉山・山本（旭教大付属）、武市・佐藤心（旭川）３―１松橋・木村（旭教大付属）、森川・河村（啓北）３―０井沢・愛甲（旭教大付属）▽準決勝　野元・石川３―１渡辺・阿部、森川・河村３―２武市・佐藤心▽決勝　森川・河村３―２野元・石川