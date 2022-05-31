◆ソフトテニス 第３４回春季会長杯争奪選手権大会（５月２９日・花咲コート）
【男子】▽Ａ級 ①金森貴志・田中友也（Ｍ１・１クラブ）②荒川・広富（Ｍ１・１・ＳＴＳ）③森木・大脇（ＹＤＫ）③岡・酒井（旭実高）▽Ｂ級 ①大平尚弥・中島由翔（当麻中）②仁木・宮嶋（当麻中）③杉本・山地（暁クラブ・大成クラブ）③北村・中沢（暁クラブ）▽Ｄ級 ①広瀬正昭・田中諄司（東旭川クラブ・当麻クラブ）②西村・竹沢（暁クラブ）
【女子】▽Ａ級 ①石井香乃・藤原朱莉（旭川信金・ＹＤＫ）②西原・菅（旭商高）③藤田・倉畑（ＹＤＫ）③斉藤・生出（旭明成高）▽Ｃ級 ①河野絵里・佐藤真由美（旭川女子クラブ）
ソフトテニス 第３４回春季会長杯争奪選手権大会
2022/05/31
◆ソフトテニス 第３４回春季会長杯争奪選手権大会（５月２９日・花咲コート）
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