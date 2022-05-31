◆弓道 第３２回北海道高齢者大会（５月２９日・市弓道場誠心館）

【男子】▽６０歳以上 ①清水建詞（三笠）②岩城（札幌）③堀田（美瑛）④谷崎（滝川）⑤堀内（恵庭）▽７０歳以上 ①奥村公道（旭川）②中嶋（釧路）③松下（帯広）④四戸（滝川）⑤菊池（留辺蘂） ▽８０歳以上 ①飯田賢（函館）②加藤（旭川）③中村（紋別）④杉森（砂川）⑤宮崎（旭川）

【女子】 ▽６０歳以上 ①平間美津子（深川）②中村（小樽）③山下（帯広）④堀沢（苫小牧）⑤荒川（小樽）

◇ねんりんピック北海道代表選手選考▽監督兼選手 奥村公道（旭川）▽選手 平間美津子（深川）、堀田秀輝（美瑛）、飯田賢（函館）、中嶋正彦（釧路）、中村るみ（小樽）、加藤一二（旭川）