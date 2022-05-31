　◆柔道　第５２回旭柔連杯中学校大会（５月２８日・東光公園武道館）
　【男子】◇団体　①士別②旭川Ａ③永山◇個人▽５０㌔級　①柴山賢人（士別）②吉田（永山）③志村（旭川）③広瀬（旭教大付属）▽５５㌔級　①片山来知（士別）②竹内（永山南）③国分（士別）③松本（東光）▽６０＋６６㌔級　①安田大翔（士別）②蛯沢（広陵）③佐藤（旭川）③山本（士別）▽７３＋８１㌔級　①野川蒼司（士別）②葛西（愛宕）③後藤田（上士別）③小山内（東神楽）▽９０＋９０㌔超級　①合田颯琉（中央）②高瀬（永山）③田中（旭川）③笹川（旭川）
　【女子】◇団体　①当麻②永山③東光▽５２㌔級　①石井優璃（春光台）②平野（永山）③原田（永山）③福士（六合）▽５７＋６３㌔級　①扇谷心々菜（当麻）②保里（当麻）③菅原（旭教大付属）③斎藤（神居東）▽７０＋７０㌔超級　①岩崎優生（中央）②長谷川（愛宕）③今（永山）③藤井（永山）