◆柔道 第５２回旭柔連杯中学校大会（５月２８日・東光公園武道館）

【男子】◇団体 ①士別②旭川Ａ③永山◇個人▽５０㌔級 ①柴山賢人（士別）②吉田（永山）③志村（旭川）③広瀬（旭教大付属）▽５５㌔級 ①片山来知（士別）②竹内（永山南）③国分（士別）③松本（東光）▽６０＋６６㌔級 ①安田大翔（士別）②蛯沢（広陵）③佐藤（旭川）③山本（士別）▽７３＋８１㌔級 ①野川蒼司（士別）②葛西（愛宕）③後藤田（上士別）③小山内（東神楽）▽９０＋９０㌔超級 ①合田颯琉（中央）②高瀬（永山）③田中（旭川）③笹川（旭川）

【女子】◇団体 ①当麻②永山③東光▽５２㌔級 ①石井優璃（春光台）②平野（永山）③原田（永山）③福士（六合）▽５７＋６３㌔級 ①扇谷心々菜（当麻）②保里（当麻）③菅原（旭教大付属）③斎藤（神居東）▽７０＋７０㌔超級 ①岩崎優生（中央）②長谷川（愛宕）③今（永山）③藤井（永山）