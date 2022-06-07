◆高体連旭川支部大会
　水泳競技（５月２９日・旭川スイミングスクール）
　【男子】◇自由形▽５０㍍　①柴谷透和（旭実）②千葉（富良野緑峰）③鈴木（旭永嶺）④田中（旭東）⑤野村（留萌）▽１００㍍　①柴谷透和（旭実）②赤岡（旭東）③千葉（富良野緑峰）④田中（旭東）⑤中村（旭南）⑥堀（旭高専）⑦野村（留萌）▽２００㍍　①赤岡忠信（旭東）②中村（旭南）③堀（旭高専）④大場（旭藤星）▽４００㍍　①千葉麗希（旭工）▽１５００㍍　①千葉麗希（旭工）②丸一（旭東）◇背泳ぎ▽１００㍍　①今野純（旭実）②小原（旭永嶺）▽２００㍍　①今野純（旭実）②若林（旭永嶺）◇平泳ぎ▽１００㍍　①飛弾野愛也（旭実）②福士（旭東）③平沢（旭高専）▽２００㍍　①飛弾野愛也（旭実）②福士（旭東）◇バタフライ▽１００㍍　①大場裕翔（旭藤星）◇個人メドレー▽２００㍍　①吉村郁人（旭北）②平沢（旭高専）③若林（旭永嶺）▽４００㍍　①丸一叶人（旭東）②吉村（旭北）◇リレー▽４００㍍　①旭東
　【女子】◇自由形▽５０㍍　①赤岡真歩（旭東）②原木（旭永嶺）③成田（旭永嶺）▽１００㍍　①原木穂乃佳（旭永嶺）▽２００㍍　①谷彩純（旭大高）②松浦（旭永嶺）▽４００㍍　①遠藤朱純（旭北）②鈴木（旭実）▽８００㍍　①遠藤朱純（旭北）②鈴木（旭実）◇背泳ぎ▽１００㍍　①谷彩純（旭大高）②宮下（旭東）▽２００㍍　①宮下美貴（旭東）◇平泳ぎ▽１００㍍　①赤岡真歩（旭東）②佐藤（旭実）▽２００㍍　①佐藤響（旭実）◇個人メドレー▽２００㍍　①松浦日和（旭永嶺）

　登山競技（５月２５～２７日・上ホロカメットク山、十勝岳）
　【男子】▽最優秀校　旭東▽優秀校　旭北、旭西
　【女子】▽最優秀校　旭東▽優秀校　旭北、旭西