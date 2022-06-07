◆高体連旭川支部大会

水泳競技（５月２９日・旭川スイミングスクール）

【男子】◇自由形▽５０㍍ ①柴谷透和（旭実）②千葉（富良野緑峰）③鈴木（旭永嶺）④田中（旭東）⑤野村（留萌）▽１００㍍ ①柴谷透和（旭実）②赤岡（旭東）③千葉（富良野緑峰）④田中（旭東）⑤中村（旭南）⑥堀（旭高専）⑦野村（留萌）▽２００㍍ ①赤岡忠信（旭東）②中村（旭南）③堀（旭高専）④大場（旭藤星）▽４００㍍ ①千葉麗希（旭工）▽１５００㍍ ①千葉麗希（旭工）②丸一（旭東）◇背泳ぎ▽１００㍍ ①今野純（旭実）②小原（旭永嶺）▽２００㍍ ①今野純（旭実）②若林（旭永嶺）◇平泳ぎ▽１００㍍ ①飛弾野愛也（旭実）②福士（旭東）③平沢（旭高専）▽２００㍍ ①飛弾野愛也（旭実）②福士（旭東）◇バタフライ▽１００㍍ ①大場裕翔（旭藤星）◇個人メドレー▽２００㍍ ①吉村郁人（旭北）②平沢（旭高専）③若林（旭永嶺）▽４００㍍ ①丸一叶人（旭東）②吉村（旭北）◇リレー▽４００㍍ ①旭東

【女子】◇自由形▽５０㍍ ①赤岡真歩（旭東）②原木（旭永嶺）③成田（旭永嶺）▽１００㍍ ①原木穂乃佳（旭永嶺）▽２００㍍ ①谷彩純（旭大高）②松浦（旭永嶺）▽４００㍍ ①遠藤朱純（旭北）②鈴木（旭実）▽８００㍍ ①遠藤朱純（旭北）②鈴木（旭実）◇背泳ぎ▽１００㍍ ①谷彩純（旭大高）②宮下（旭東）▽２００㍍ ①宮下美貴（旭東）◇平泳ぎ▽１００㍍ ①赤岡真歩（旭東）②佐藤（旭実）▽２００㍍ ①佐藤響（旭実）◇個人メドレー▽２００㍍ ①松浦日和（旭永嶺）

登山競技（５月２５～２７日・上ホロカメットク山、十勝岳）

【男子】▽最優秀校 旭東▽優秀校 旭北、旭西

【女子】▽最優秀校 旭東▽優秀校 旭北、旭西