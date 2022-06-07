　◆卓球　中学校選手権（４、５日・鷹栖町総合体育館）
　【男子】◇決勝トーナメント▽１回戦　士別南３―０神楽、明星３―０東陽、東神楽３―１比布、春光台３―０啓北、緑が丘３―１広陵、永山南３―１北星▽２回戦　中央３―０士別南、明星３―２東神楽、春光台３―１緑が丘、旭川３―０永山南▽準決勝　中央３―１明星、旭川３―１春光台▽決勝　旭川３―２中央
　【女子】◇決勝トーナメント▽１回戦　永山南３―１旭川、緑が丘３―１東陽、中央３―２美瑛、士別南３―０春光台▽準決勝　永山南３―２緑が丘、士別南３―１中央▽決勝　士別南３―２永山南