◆卓球 中学校選手権（４、５日・鷹栖町総合体育館）
【男子】◇決勝トーナメント▽１回戦 士別南３―０神楽、明星３―０東陽、東神楽３―１比布、春光台３―０啓北、緑が丘３―１広陵、永山南３―１北星▽２回戦 中央３―０士別南、明星３―２東神楽、春光台３―１緑が丘、旭川３―０永山南▽準決勝 中央３―１明星、旭川３―１春光台▽決勝 旭川３―２中央
【女子】◇決勝トーナメント▽１回戦 永山南３―１旭川、緑が丘３―１東陽、中央３―２美瑛、士別南３―０春光台▽準決勝 永山南３―２緑が丘、士別南３―１中央▽決勝 士別南３―２永山南
卓球 中学校選手権
2022/06/07
◆卓球 中学校選手権（４、５日・鷹栖町総合体育館）
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