◆朝野球 おはよう野球上期大会（５月３０、３１日、６月２、４、５日・花咲グラウンドほか）
▽Ａ級 旭川インディアンス７―５ランカー、旭川ブルーインパルス９―２旭川ＧＴＯ、北斗星６―４山商、旭川ドジャース７―０旭川ＧＴＯ
▽Ｂ級 旭川ホームストーリー１３―３須田製版旭川支社、旭川ヤンキース９―２ジョーカー、ソルジャー 不戦勝 ９２イヤーズ、スーパーマン２―２スコーピオンズ、ＳＨＡＫＡ５―１旭川ヤンキース
▽Ｃ級 常夏ドナルドチャンプス２―０ランダム、ゴールデンボールズ５―２ビートルズ、グリフォン 不戦勝 ナチュラルナイン、ボンズ１０―３金田自動車、ゴールデンボールズ１０―３コンバットクラブ、ランダム 不戦勝 ヒート、プッシーキャッツ１０―０ジャポン
朝野球 おはよう野球上期大会
2022/06/07
◆朝野球 おはよう野球上期大会（５月３０、３１日、６月２、４、５日・花咲グラウンドほか）
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