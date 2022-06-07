　◆朝野球　おはよう野球上期大会（５月３０、３１日、６月２、４、５日・花咲グラウンドほか）
　▽Ａ級　旭川インディアンス７―５ランカー、旭川ブルーインパルス９―２旭川ＧＴＯ、北斗星６―４山商、旭川ドジャース７―０旭川ＧＴＯ
　▽Ｂ級　旭川ホームストーリー１３―３須田製版旭川支社、旭川ヤンキース９―２ジョーカー、ソルジャー　不戦勝　９２イヤーズ、スーパーマン２―２スコーピオンズ、ＳＨＡＫＡ５―１旭川ヤンキース
　▽Ｃ級　常夏ドナルドチャンプス２―０ランダム、ゴールデンボールズ５―２ビートルズ、グリフォン　不戦勝　ナチュラルナイン、ボンズ１０―３金田自動車、ゴールデンボールズ１０―３コンバットクラブ、ランダム　不戦勝　ヒート、プッシーキャッツ１０―０ジャポン