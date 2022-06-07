　◆サッカー　旭川リーグ（５月２２日・忠和公園多目的広場）
　▽１部　美瑛ＦＣグラッチェ４―２大雪クラシック、旭川市役所ＦＣ３―１フォルザメッツオ、ＳＳＣ６―０旭川信用金庫サッカー部
　▽２部　旭川オールドボーイズ３―２ツインリーブス、昭和ランバーズ２―０ＦＣましけ、アミスター２―０北星しんきん