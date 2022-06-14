◆空手道 第４５回旭川地区春季選手権大会（１２日・東光公園武道館）

…形…

【男女混合】◇幼児 ①佐藤剛亮（涛豊館）②村住（沖剛柔）③三木（常明館）

【男子】◇小学生▽１年 ①佐藤根颯翔（魁星舘）②伊藤（涛豊館）③菊池（誠和会）▽２年 ①菊川陽向（常明館）②佐藤（涛豊館）③石川（魁星舘）▽３年 ①柳沢英汰（魁星舘）②青塚（涛豊館）③藤原（涛豊館）▽４年 ①追出町健心（常明館）②道言（魁星舘）③重田（涛豊館）▽５年 ①北川流輝（常明館）②佐藤（涛豊館）③阿部（明仁館）▽６年 ①後藤或斗（涛豊館）②陶山（松涛館）③佐藤（沖剛柔）◇中学生 ①児嶋海（涛豊館）②鈴木（涛豊館）③大迫（涛豊館）◇高校生 ①河合晴紀（涛豊館）②村田（玄制流）③白瀬（涛豊館）

【女子】◇小学生▽１年 ①佐藤慧奈（常明館）②田村（沖剛柔）③那須（誠和会）▽２年 ①山崎瑞（常明館）②平野（ワールド）③今田（涛豊館）▽３年 ①塚本彩莉（魁星舘）②三上（涛豊館）③佐藤根（魁星舘）▽４年 ①佐藤想亜（常明館）②菊川（常明館）③橋本（涛豊館）▽５年 ①鈴木綸（涛豊館）②野々村（常明館）③扇谷（玄制流）▽６年 ①赤間葉彩（明仁館）②塚本（魁星舘）③渋谷（涛豊館）◇中学生 ①栗城結愛（常明館）②渋谷（涛豊館）③佐藤（常明館）◇高校生 ①神谷翠（涛豊館）②栗原（明仁館）◇大学・一般 ①森田珠希（明仁館）②犬飼（明仁館）③水谷（涛豊館）

…組手…

【男女混合】▽幼児 ①上田蓮士（魁星舘）②上田湊（魁星舘）③加藤（誠和会）③下神田（誠和会）

【男子】◇小学生▽１年 ①太田葵士（誠和会）②堀口（誠和会）③瀧田（沖剛柔）③中村（魁星舘）▽２年 ①中村翔謙（魁星舘）②下神田（誠和会）③水沢（涛豊館）▽３年 ①川音景都（誠和会）②湯場（魁星舘）③大迫（涛豊館）③高城（魁星舘）▽４年 ①乗松雅宗（武徳会）②堀口（誠和会）③菅原（常明館）▽５年 ①児嶋陸（涛豊館）②三上（涛豊館）③大杉（誠和会）③大沼（誠和会）▽６年 ①斉藤藍斗（誠和会）②栗田（誠和会）◇中学生 ①成田一聡（誠和旭）②秋好（誠和会）③小森（誠和会）③大野（誠和会）◇高校生 ①児嶋空（涛豊館）②佐藤（涛豊館）③久世（明仁館）③中嶋（玄制流）◇一般 ①堀口真吾（誠和会）

【女子】◇小学生▽２年 ①加藤ななみ（誠和会）②橋本（涛豊館）▽３・４年 ①早坂美里（常明館）②大竹（誠和会）③大城（涛豊館）③南（誠和会）▽５・６年 ①熊原希（誠和会）②萩原（玄制流）③浜野（誠和会）③小森（誠和会）◇中学生 ①萩原ゆあ（玄制流）②大野（誠和会）