◆陸上競技 第３回上川南部地区中体連大会兼北海道中学校大会予選（１１、１２日・深川市陸上競技場）

【男子】▽１００㍍１年 ①吉田祈空（東神楽）１２秒６５＝大会新②吉田（上川）③三上（富良野東）▽同２年 ①榊琢見（富良野東）②倉橋（東神楽）③多田（上富良野）▽同３年 ①小山内太陽（東神楽）②葛間（上川）③山本（東神楽）▽２００㍍ ①小山内太陽（東神楽）②山本（東神楽）③梅谷（富良野東）▽４００㍍ ①対馬啓太（東神楽）②佐々木（富良野西）③広嶋（富良野西）▽８００㍍ ①神成泰地（富良野東）②渡部（上富良野）③工藤（富良野東）▽１５００㍍１年 ①小畑瑞貴（東神楽）４分５９秒３２＝大会新②太田（東神楽）③八重樫（東川）▽同２・３年 ①前田拓哉（東神楽）４分１７秒２３＝大会新②佐藤（東神楽）③吉田（東神楽）▽３０００㍍ ①前田拓哉（東神楽）９分２０秒０５＝大会新②吉田礼（東神楽）９分３１秒４６＝大会新③佐藤来紀（東神楽）９分３８秒７６＝大会新④石黒幹太（富良野西）９分４６秒４９＝大会新▽１１０㍍障害 ①藤田唯希（東神楽）②幕田（上富良野）③内田（東神楽）▽４００㍍リレー ①東神楽②富良野東③上富良野▽走り高跳び ①森下晄矢（富良野西）▽走り幅跳び ①稲垣邑（愛別）②松林（愛別）③安井（上富良野）▽砲丸投げ ①杉本裕哉（上富良野）②加藤（上富良野）③村山（愛別）▽４種競技 ①河合和音（愛別）②瀬尾（富良野東）

【女子】▽１００㍍１年 ①藤原樹（東神楽）②大竹（上富良野）③熊川（富良野西）▽同２年 ①藤倉聖里（東川）②茂利（上川）③小林（上川）▽同３年 ①北村花（富良野西）②堀（上富良野）③本間（富良野西）▽２００㍍ ①藤倉聖里（東川）２７秒５３＝大会新②堀珠来（上富良野）２８秒６４＝大会新③東（富良野西）▽８００㍍ ①保里和風（当麻）②朝倉（上富良野）③日野（上富良野）▽１５００㍍ ①朝倉萌衣（上富良野）②吉村（上富良野）③能勢（上富良野）▽１００㍍障害 ①北村花（富良野西）１６秒２８＝大会新②向山（上富良野）③小山（東神楽）▽４００㍍リレー ①上富良野（石川絢菜、堀珠来、多湖天音、栁川結菜）５３秒３６＝大会新②富良野西③東神楽▽走り高跳び ①小池奏来（中富良野）▽走り幅跳び ①茂利芽依（上川）５㍍０８＝大会新②小林（上川）③本間（富良野西）▽砲丸投げ ①河内真央（富良野西）②浜野（上富良野）③杉本（愛別）▽４種競技 ①小池奏来（中富良野）１６０４点＝大会新