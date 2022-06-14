◆陸上競技 第７５回旭川市中体連大会兼北海道中学校大会予選（１１、１２日・深川市陸上競技場）

【男子】▽１００㍍ ①金子隼大（広陵）②瀬戸（六合）③渡辺（東鷹栖）▽２００㍍ ①本間陽大（六合）②植松（光陽）③後藤（緑が丘）▽４００㍍ ①本間陽大（六合）５２秒５７＝大会新②沢田（東陽）③池田（東陽）▽８００㍍ ①泉圭輔（神居東）②藤田（永山）③永井（緑が丘）▽１５００㍍ ①村田伊吹（神居東）②泉（神居東）③近藤（緑が丘）▽３０００㍍ ①村田伊吹（神居東）②近藤（緑が丘）③福井（緑が丘）▽１１０㍍障害 ①菊地海翔（北門）②内藤（広陵）③鹿間（緑が丘）▽４００㍍リレー ①緑が丘②東鷹栖③六合▽走り高跳び ①田中謙佑（広陵）②瀬戸（六合）③渡辺（広陵）▽棒高跳び ①田中倖仁（広陵）３㍍７０＝大会新②大八木鈴音（広陵）２㍍５０＝大会新③山田（広陵）▽走り幅跳び ①植松俊也（光陽）②日比生（緑が丘）③大井（広陵）▽砲丸投げ ①森川文之助（緑が丘）②三嶋（永山）③平間（東鷹栖）

【女子】▽１００㍍ ①丸山心優（緑が丘）②峯岸（神居東）③板谷（緑が丘）▽２００㍍ ①丸山心優（緑が丘）②山本（緑が丘）③猪股（神居東）▽８００㍍ ①合田安伽梨（緑が丘）②高橋（神居東）③高野（緑が丘）▽１５００㍍ ①合田安伽梨（緑が丘）②高橋（神居東）③高野（緑が丘）▽１００㍍障害 ①峯岸美来（神居東）１４秒２６＝大会新・道北中学新②村上（神居東）③渡辺（永山）▽４００㍍リレー ①緑が丘（佐藤由芽、山本黛花、丸山心優、板谷夏生）５０秒９３＝大会タイ②神居東③永山▽走り高跳び ①太田華乃音（永山）②矢沢（緑が丘）③渡辺（永山）▽走り幅跳び ①板谷夏生（緑が丘）②村上（神居東）③堀内（東鷹栖）▽砲丸投げ ①落合夢（緑が丘）②丹羽（東鷹栖）③小川（緑が丘）▽四種競技 ①渡辺凜（永山）