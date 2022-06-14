◆ミニバスケットボール 第４１回当麻大会兼第４３回北海道サマーフェスティバル旭川地区予選会（１１日・当麻スポーツセンターほか）

【男子】▽１回戦 富良野４９―４８近文、愛宕東２０―０中富良野、当麻５８―２２永山南、上富良野２０―０西御料地、永山２０―０美瑛、愛宕５４―２４緑が丘、陵雲４５―２２神居東、旭川第三５０―２６忠和▽３回戦 愛宕東５２―４９富良野、当麻７１―１９上富良野、愛宕４８―４５永山、陵雲７２―２１旭川第三

【女子】▽１回戦 東川２０―０向陵、愛宕東５２―２７忠和、当麻７８―２５美瑛、神居東２０―０中富良野▽２回戦 陵雲３８―１４東川、愛宕４３―３８緑が丘、永山５７―１４東神楽、富良野６０―２５愛宕東、当麻６２―１２東栄、近文４４―２９西御料地、上富良野４１―１４旭川ドルフィン、千代田４２―１４神居東