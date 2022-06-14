◆ソフトテニス 第５６回北海道中学選手権大会（１１、１２日・花咲コート）
【男子】▽準々決勝 宮崎・駒津（名寄）４―０大平・中島（当麻）、下崎・安藤（旭教大付属）４―２金木・野瀬（啓北）、堀・山田（旭教大付属）４―０木村・奈良（名寄）、大石・長尾（比布中央）４―２佐藤・江口（剣淵）▽準決勝 宮崎・駒津４―０下崎・安藤、堀・山田４―３大石・長尾（比布中央）▽決勝 宮崎・駒津４―０堀・山田
【女子】▽準々決勝 松浦・山田（比布中央）４―０武市・佐藤心（旭川）、重元・鈴木杏（永山）４―１野元・石川（啓北）、橘内・武石（比布中央）４―０岡田・石田（旭川）、森川・河村（啓北）４―０菅野・堀江（比布中央）▽準決勝 野元・石川４―３松浦・山田、森川・河村４―３橘内・武石▽決勝 森川・河村４―０野元・石川
ソフトテニス 第５６回北海道中学選手権大会
2022/06/14
◆ソフトテニス 第５６回北海道中学選手権大会（１１、１２日・花咲コート）
スポーツの記録 最新の記事
- 軟式野球 全日本少年北海道大会旭川支部予選
- 軟式野球 ファイターズベースボールチャンピオンシップ旭川支部予選
- 軟式野球 天皇杯旭川支部予選大会
- 朝野球 おはよう野球上期大会
- テニス 第３回ダブルス大会
- ソフトテニス 第５６回北海道中学選手権大会
- ミニバスケットボール 第４１回当麻大会兼第４３回北海道サマーフェスティバル旭川地区予選会
- バレーボール 旭川バレーボール協会長杯争奪ママさん大会
- 卓球 会長杯兼ビクタス杯争奪大会中学男子の部
- 陸上競技 第７５回旭川市中体連大会兼北海道中学校大会予選
- 陸上競技 第３回上川南部地区中体連大会兼北海道中学校大会予選
- 空手道 第４５回旭川地区春季選手権大会
- パークゴルフ 第１７回オーナーズカップ