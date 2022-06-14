◆ソフトテニス 第５６回北海道中学選手権大会（１１、１２日・花咲コート）

【男子】▽準々決勝 宮崎・駒津（名寄）４―０大平・中島（当麻）、下崎・安藤（旭教大付属）４―２金木・野瀬（啓北）、堀・山田（旭教大付属）４―０木村・奈良（名寄）、大石・長尾（比布中央）４―２佐藤・江口（剣淵）▽準決勝 宮崎・駒津４―０下崎・安藤、堀・山田４―３大石・長尾（比布中央）▽決勝 宮崎・駒津４―０堀・山田

【女子】▽準々決勝 松浦・山田（比布中央）４―０武市・佐藤心（旭川）、重元・鈴木杏（永山）４―１野元・石川（啓北）、橘内・武石（比布中央）４―０岡田・石田（旭川）、森川・河村（啓北）４―０菅野・堀江（比布中央）▽準決勝 野元・石川４―３松浦・山田、森川・河村４―３橘内・武石▽決勝 森川・河村４―０野元・石川