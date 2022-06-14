◆朝野球 おはよう野球上期大会（６～１１日・花咲グラウンドほか）

▽Ａ級 まるせんゲーリック７―７旭川コンバット、旭川ドジャース 不戦勝 山商、ランカー１３―２ダイヤモンドプレイヤーズ ▽Ｂ級 旭川レインディアーズ１０―９ＪＡたいせつ、スラッカーズ３―２スーパーマン、ＳＨＡＫＡ 不戦勝 ９２イヤーズ、アレックス４―３スコーピオンズ、旭川ホームストーリー１０―０ＪＲ旭川運転所

▽Ｃ級 グリフォン 不戦勝 ザナドゥ、ビートルズ８―６ドルフィンズ、常夏ドナルドチャンプス 不戦勝 ナチュラルナイン、旭川トヨペット３―２まるせんゲーリックＯＢ会、ゴールデンボールズ５―３ボンズ、プッシーキャッツ２―１あぶさんず、ヒート 不戦勝 ザナドゥ、コンバットクラブ５―４ビートルズ、まるせんゲーリックＯＢ会６―２ジャポン、金田自動車１２―７ドルフィンズ