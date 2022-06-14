　◆朝野球　おはよう野球上期大会（６～１１日・花咲グラウンドほか）
　▽Ａ級　まるせんゲーリック７―７旭川コンバット、旭川ドジャース　不戦勝　山商、ランカー１３―２ダイヤモンドプレイヤーズ　▽Ｂ級　旭川レインディアーズ１０―９ＪＡたいせつ、スラッカーズ３―２スーパーマン、ＳＨＡＫＡ　不戦勝　９２イヤーズ、アレックス４―３スコーピオンズ、旭川ホームストーリー１０―０ＪＲ旭川運転所
　▽Ｃ級　グリフォン　不戦勝　ザナドゥ、ビートルズ８―６ドルフィンズ、常夏ドナルドチャンプス　不戦勝　ナチュラルナイン、旭川トヨペット３―２まるせんゲーリックＯＢ会、ゴールデンボールズ５―３ボンズ、プッシーキャッツ２―１あぶさんず、ヒート　不戦勝　ザナドゥ、コンバットクラブ５―４ビートルズ、まるせんゲーリックＯＢ会６―２ジャポン、金田自動車１２―７ドルフィンズ