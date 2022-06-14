　◆テニス　第３回ダブルス大会（１２日・花咲コート）
　【男子】▽Ａ級　①下崎進・山岸修一②今田・上杉▽Ｂ級　①白戸直・川縁陽一②二瓶・得能▽Ｃ級　①城宏和・三浦拓也②佐藤・二階堂
　【女子】▽Ａ級　①今井貴子・桜木恵美子②伊藤・福田▽Ｂ級　①今田美保・川里美由紀②広川・連川▽Ｃ級　①宗本結花・貝津久美子②浅川・木原