◆テニス 第３回ダブルス大会（１２日・花咲コート）
【男子】▽Ａ級 ①下崎進・山岸修一②今田・上杉▽Ｂ級 ①白戸直・川縁陽一②二瓶・得能▽Ｃ級 ①城宏和・三浦拓也②佐藤・二階堂
【女子】▽Ａ級 ①今井貴子・桜木恵美子②伊藤・福田▽Ｂ級 ①今田美保・川里美由紀②広川・連川▽Ｃ級 ①宗本結花・貝津久美子②浅川・木原
テニス 第３回ダブルス大会
2022/06/14
◆テニス 第３回ダブルス大会（１２日・花咲コート）
スポーツの記録 最新の記事
- 軟式野球 全日本少年北海道大会旭川支部予選
- 軟式野球 ファイターズベースボールチャンピオンシップ旭川支部予選
- 軟式野球 天皇杯旭川支部予選大会
- 朝野球 おはよう野球上期大会
- テニス 第３回ダブルス大会
- ソフトテニス 第５６回北海道中学選手権大会
- ミニバスケットボール 第４１回当麻大会兼第４３回北海道サマーフェスティバル旭川地区予選会
- バレーボール 旭川バレーボール協会長杯争奪ママさん大会
- 卓球 会長杯兼ビクタス杯争奪大会中学男子の部
- 陸上競技 第７５回旭川市中体連大会兼北海道中学校大会予選
- 陸上競技 第３回上川南部地区中体連大会兼北海道中学校大会予選
- 空手道 第４５回旭川地区春季選手権大会
- パークゴルフ 第１７回オーナーズカップ