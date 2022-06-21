　◆ミニバスケットボール　第４１回当麻大会兼第４３回北海道サマーフェスティバル旭川地区予選会（１８、１９日・当麻スポーツセンターほか）
　【男子】▽準決勝　当麻６４―２９愛宕東、陵雲７４―３５愛宕
　【女子】▽３回戦　陵雲４１―４０愛宕、永山４４―３８富良野、近文３４―２４当麻、千代田３２―２３上富良野▽準決勝　永山５５―１６陵雲、近文４７―２９千代田