◆ミニバスケットボール 第４１回当麻大会兼第４３回北海道サマーフェスティバル旭川地区予選会（１８、１９日・当麻スポーツセンターほか）

【男子】▽準決勝 当麻６４―２９愛宕東、陵雲７４―３５愛宕

【女子】▽３回戦 陵雲４１―４０愛宕、永山４４―３８富良野、近文３４―２４当麻、千代田３２―２３上富良野▽準決勝 永山５５―１６陵雲、近文４７―２９千代田