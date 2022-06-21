◆陸上競技 第４０回北海道小学生道北会場記録会（４日・士別市陸上競技場）
【男子】▽１００㍍３年 ①長谷川蓮（神居東陸上少年団）②長浜（リュウコクＡＣ）③大月（リュウコクＡＣ）▽同４年 ①池田幸平（羽幌ジュニアＲＣ）②高木（愛宕ＡＣ）③辻（羽幌ジュニアＲＣ）▽同５年 ①新田遥輝（旭川ＴＲＣ）②中園（旭川ＡＣ）③平井（旭川ＡＣ）▽同６年 ①並河創太（神居東陸上少年団）②伊藤（旭川ＡＣ）③朝日（旭川ＴＲＣ）◇８００㍍３年 ①長浜陸（リュウコクＡＣ）②三上（旭川ＴＲＣ）③間宮（東光スポーツ少年団）▽同４年 ①中田莫山（東川ＸＣ）②池田（羽幌ジュニアＲＣ）③遠藤（神居東陸上少年団）◇１５００㍍５年 ①佐藤颯音（東光スポーツ少年団）②木下（旭川ＡＣ）③磯谷（旭川ＡＣ）▽同６年 ①二階堂葵一（旭川ＴＲＣ）②田代（東光スポーツ少年団）③溝口（東光スポーツ少年団）▽８０㍍障害６年 ①莅戸快翔（神居東陸上少年団）▽４００㍍リレー４年 ①羽幌ジュニアＲＣ②神居東陸上少年団▽同５年 ①旭川ＡＣ▽同６年 ①旭川ＴＲＣ②東光スポーツ少年団▽走り幅跳び４年 ①高木咲翔（愛宕ＡＣ）②辻（羽幌ジュニアＲＣ）▽同５年 ①新田遥輝（旭川ＴＲＣ）②北島（神居東陸上少年団）③中園（旭川ＡＣ）▽同６年 ①伊藤来弥（旭川ＡＣ）②朝日（旭川ＴＲＣ）③田村（旭川ＴＲＣ）▽砲丸投げ６年 ①篠田賢佑（神居東陸上少年団）②滝沢（旭川ＡＣ）▽ジャベリックボール投げ３年 ①菅原凱斗（幌加内）３３㍍７３＝大会新②大月（リュウコクＡＣ）▽同４年 ①高木一輝（羽幌ジュニアＲＣ）②高橋（羽幌ジュニアＲＣ）▽同５年 ①吉原悠人（旭川ＴＲＣ）②佐々木（神居東陸上少年団）▽同６年 ①菅彪逞（旭川ＡＣ）②斉藤（枝幸ジュニア陸上クラブ）▽コンバインドＢ ①莅戸快翔（神居東陸上少年団）
【女子】▽１００㍍３年 ①山下真璃（愛宕ＡＣ）②田中（神居東陸上少年団）③目沢（神居東陸上少年団）▽同４年 ①田中はな乃（神居東陸上少年団）②沢（神居東陸上少年団）③菱（旭川ＴＲＣ）▽同５年 ①石川葉織（旭川ＴＲＣ）１４秒１６＝大会新②石田（愛宕ＡＣ）③斉藤（旭川ＴＲＣ）▽同６年 ①大月美優（旭川ＡＣ）②松本（旭川ＴＲＣ）③石川（旭川ＴＲＣ）▽８００㍍３年 ①田中つばき（神居東陸上少年団）②葛西（羽幌ジュニアＲＣ）▽同４年 ①菱ちなつ（旭川ＴＲＣ）②田中（神居東陸上少年団）③阿部（留萌ＡＣ）▽同５年 ①石川葉織（旭川ＴＲＣ）②越野（神居東陸上少年団）③斉藤（旭川ＴＲＣ）▽同６年 ①石川蛍莉（旭川ＴＲＣ）②柴田（神居東陸上少年団）③坂口（旭川ＴＲＣ）▽８０㍍障害６年 ①坂口仁心（旭川ＴＲＣ）▽４００㍍リレー４年 ①神居東陸上少年団▽同５年 ①愛宕ＡＣ▽同６年 ①枝幸ジュニア陸上クラブ▽走り高跳び５年 ①山沢結愛（愛宕ＡＣ）②山下（愛宕ＡＣ）▽走り幅跳び４年 ①莅戸優羽（神居東陸上少年団）②須藤（神居東陸上少年団）③小室（神居東陸上少年団）▽同５年 ①石田迦子（愛宕ＡＣ）４㍍１８＝大会新②得能（愛宕ＡＣ）③渡部（愛宕ＡＣ）▽同６年 ①松本結菜（旭川ＴＲＣ）②松浦（神居東陸上少年団）▽ジャベリックボール投げ５年 ①新名乃々花（近文）３２㍍０２＝大会新②石黒（愛宕東）③斉藤（旭川ＡＣ）▽コンバインドＡ ①大月美優（旭川ＡＣ）
【男女混合】▽４００㍍リレー６年 ①旭川ＴＲＣ（石川蛍莉、二階堂葵一、朝日輔久、石川葉織）５５秒９９＝大会新②神居東陸上少年団（莅戸快翔、松浦希歩、柴田結菜、並河創太）５７秒５２＝大会新③旭川ＡＣ
陸上競技 第４０回北海道小学生道北会場記録会
2022/06/21
◆陸上競技 第４０回北海道小学生道北会場記録会（４日・士別市陸上競技場）
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