◆ソフトテニス 第４３回全道招待選手権旭川大会（１９日・花咲コート）

【男子】▽一般 ①野崎康輝・山中雄翔（札幌）②曳田・藤木（札幌）③村上・三浦（旭川）③太田・山本（札幌）▽成年 ①中居光輔・三浦充晴（芦別・旭川）②千葉・北村（札幌・旭川）▽シニアⅠ部 ①須賀博・羽馬知弘（和寒・旭川）②石上・前田（札幌）▽同Ⅱ部 ①茂泉和幸・土井伸行（札幌・北見）②杉本・山地（旭川）③福地・滝本（札幌・旭川）▽同Ⅳ部 ①遊佐喜美男・北嶋賢一（美幌・札幌）②青木・石田（札幌）③御厩・山本（札幌・旭川）③佐々木・河本（北見・旭川）

【女子】▽一般 ①渡辺杏花・菊池百佳（札幌）②加茂・杉山（札幌）③大原・近藤（札幌・旭川）▽成年 ①土岐美津子・高橋優美子（旭川）②藤井・中山（旭川）③鈴木・三浦（札幌・旭川）▽シニアⅢ部 ①横山礼子・坂部美由紀（旭川）②平田・塚本（旭川・札幌）