　◆ソフトテニス　第４３回全道招待選手権旭川大会（１９日・花咲コート）
　【男子】▽一般　①野崎康輝・山中雄翔（札幌）②曳田・藤木（札幌）③村上・三浦（旭川）③太田・山本（札幌）▽成年　①中居光輔・三浦充晴（芦別・旭川）②千葉・北村（札幌・旭川）▽シニアⅠ部　①須賀博・羽馬知弘（和寒・旭川）②石上・前田（札幌）▽同Ⅱ部　①茂泉和幸・土井伸行（札幌・北見）②杉本・山地（旭川）③福地・滝本（札幌・旭川）▽同Ⅳ部　①遊佐喜美男・北嶋賢一（美幌・札幌）②青木・石田（札幌）③御厩・山本（札幌・旭川）③佐々木・河本（北見・旭川）
　【女子】▽一般　①渡辺杏花・菊池百佳（札幌）②加茂・杉山（札幌）③大原・近藤（札幌・旭川）▽成年　①土岐美津子・高橋優美子（旭川）②藤井・中山（旭川）③鈴木・三浦（札幌・旭川）▽シニアⅢ部　①横山礼子・坂部美由紀（旭川）②平田・塚本（旭川・札幌）