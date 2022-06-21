◆テニス ダンロップ杯ダブルス大会（１９日・花咲コート）
【男子】▽Ａ級 ①樋口広太郎・菊地耕介（ジョイ・日本製紙）②沢田・大谷（宮の森）③上野・伊藤（あんこぼーる）④細谷・石浦（あんこぼーる・Ｆｅａｉｎ）▽Ｂ級 ①栃内絢樹・本多元希（個人）②沢田・稲尾（日本製紙・ジョイ）③二瓶・白戸（エビス倶楽部・Ｆｅａｉｎ）④林・渡辺（宮の森）▽４５歳以上 ①篠川健二・小林仁（スウィング！スウィング！）②八木・猪口（あーる３０）③千葉・媚山（テニス・ラボ・マスターズ１３）④工藤・代永（チーム５０・スウィング！スウィング！）
【女子】▽一般 ①寺林詩織・坪崎来実（エルバッハ・ゼブラ）②上村・高沢（宮の森・日本製紙）③今田・高山（モカ・Ｎｅｘｕｓ）④森・酒向（エルバッハ）▽４５歳以上 ①高島徳容・工藤淳子（宮の森）②長橋・細野（ジョイ・ゼブラ）③青山・伊藤（モカ・ゼブラ）③小松田・松浦（ジョイ・ＤＺＴＢＮ）
テニス ダンロップ杯ダブルス大会
2022/06/21
◆テニス ダンロップ杯ダブルス大会（１９日・花咲コート）
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