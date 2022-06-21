　◆テニス　第３５回桑名杯＆第２６回支部長杯Ｂ級レディース大会旭川予選（１３日・花咲コート）
　▽Ｂ級　①酒向由貴子・荒井康子②松山・吉川▽Ｃ級　①浅川里美・木原京子②定政・増田▽Ｄ級　①竹浪マユミ・三輪智子②工藤・都丸