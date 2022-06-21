◆サッカー あさひかわ新聞杯第１２回旭川・道北地区カブスリーグＵ―１５（４、５、１１、１２日・花咲球技場ほか）

上富良野３―１名寄ＳＣ、アインスＦＳＶ２―１ＳＳＳＣ、東光２―２ビアンコネロ旭川、緑が丘３ｒｄ６―２永山南、中富良野５―１神楽、明星３―０北星、東川１―１アインス２ｎｄ、ビアンコネロ旭川３―０富良野合同、東明７―０中央、春光台４―０東陽

名寄ＳＣ１―１神居東・忠和、緑が丘３ｒｄ５―２北星、たかとんび１―０増毛、明星１０―２東光、春光台３―３旭教大付属、東明１―０留萌、緑が丘２ｎｄ１５―２中央

◆サッカー 第１４回道北ブロックカブスリーグＵ―１５兼第２９回旭川大雪ライオンズクラブ旗争奪ジュニアユース選手権（４、１１、１２日・忠和公園多目的広場ほか）

六合６―２トラウム２ｎｄ、コンサドーレ旭川２ｎｄ８―０永山、緑が丘８―０広陵、稚内南４―１愛宕、愛宕９―０永山、コンサドーレ旭川２ｎｄ３―２稚内南、緑が丘１２―０六合、広陵７―１トラウム２ｎｄ