◆サッカー あさひかわ新聞杯第１２回旭川・道北地区カブスリーグＵ―１５（４、５、１１、１２日・花咲球技場ほか）
上富良野３―１名寄ＳＣ、アインスＦＳＶ２―１ＳＳＳＣ、東光２―２ビアンコネロ旭川、緑が丘３ｒｄ６―２永山南、中富良野５―１神楽、明星３―０北星、東川１―１アインス２ｎｄ、ビアンコネロ旭川３―０富良野合同、東明７―０中央、春光台４―０東陽
名寄ＳＣ１―１神居東・忠和、緑が丘３ｒｄ５―２北星、たかとんび１―０増毛、明星１０―２東光、春光台３―３旭教大付属、東明１―０留萌、緑が丘２ｎｄ１５―２中央
◆サッカー 第１４回道北ブロックカブスリーグＵ―１５兼第２９回旭川大雪ライオンズクラブ旗争奪ジュニアユース選手権（４、１１、１２日・忠和公園多目的広場ほか）
六合６―２トラウム２ｎｄ、コンサドーレ旭川２ｎｄ８―０永山、緑が丘８―０広陵、稚内南４―１愛宕、愛宕９―０永山、コンサドーレ旭川２ｎｄ３―２稚内南、緑が丘１２―０六合、広陵７―１トラウム２ｎｄ
サッカー あさひかわ新聞杯第１２回旭川・道北地区カブスリーグＵ―１５
2022/06/21
◆サッカー あさひかわ新聞杯第１２回旭川・道北地区カブスリーグＵ―１５（４、５、１１、１２日・花咲球技場ほか）
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