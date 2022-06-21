◆サッカー Ｕ―１０北北海道大会旭川地区予選（１９日・東川夢ゆめ公園）

◇決勝トーナメント▽Ⅰブロック１回戦 留萌６―０上富良野、ウイングス６―０神居東▽同準決勝 トロンコ５―０留萌、アストロ５―０ウイングス▽同決勝 アストロ４―１トロンコ▽Ⅱブロック１回戦 陵雲３―０永山南、コンサドーレ東川 不戦勝 西御料地、末広２―１神楽岡▽同準決勝 陵雲１―０ふらの、コンサドーレ東川６―１末広▽同決勝 コンサドーレ東川４―０陵雲▽Ⅲブロック１回戦 ビータＢ９―０東光、リベルタ１―０リバーレ▽同準決勝 ビータＡ５―０ビータＢ、リベルタ１―０東川▽同決勝 ビータＡ４―０リベルタ▽Ⅳブロック１回戦 忠和４―０スフィーダ、ビアンコネロ 不戦勝 中富良野、グリンベアボーイズ１―０北鎮▽同準決勝 増毛４―０忠和、ビアンコネロ１０―０グリンベアボーイズ▽同決勝 ビアンコネロ３―０増毛