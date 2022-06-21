　◆サッカー　Ｕ―１０北北海道大会旭川地区予選（１９日・東川夢ゆめ公園）
　◇決勝トーナメント▽Ⅰブロック１回戦　留萌６―０上富良野、ウイングス６―０神居東▽同準決勝　トロンコ５―０留萌、アストロ５―０ウイングス▽同決勝　アストロ４―１トロンコ▽Ⅱブロック１回戦　陵雲３―０永山南、コンサドーレ東川　不戦勝　西御料地、末広２―１神楽岡▽同準決勝　陵雲１―０ふらの、コンサドーレ東川６―１末広▽同決勝　コンサドーレ東川４―０陵雲▽Ⅲブロック１回戦　ビータＢ９―０東光、リベルタ１―０リバーレ▽同準決勝　ビータＡ５―０ビータＢ、リベルタ１―０東川▽同決勝　ビータＡ４―０リベルタ▽Ⅳブロック１回戦　忠和４―０スフィーダ、ビアンコネロ　不戦勝　中富良野、グリンベアボーイズ１―０北鎮▽同準決勝　増毛４―０忠和、ビアンコネロ１０―０グリンベアボーイズ▽同決勝　ビアンコネロ３―０増毛