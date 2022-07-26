　◆ソフトテニス　第７７回国体旭川地区予選大会少年の部（１８日・花咲コート）
　【男子】①鈴木龍音・尾村陽琉（旭明成）②小山田・箱石（旭商）③杉原・大村（旭明成）③辻岡・和泉田（旭東）⑤熊谷・多田（旭実）⑤類家・大野（旭明成）⑤斉藤・上坂（旭明成）⑤鎌倉・鬼頭（旭実）
　【女子】①田中芽依・小山羽咲（旭実）②藤井・阿部（旭商）③増茂・長尾（旭東）③後藤・中河（旭東）⑤荒井・高松（旭東）⑤杉林・越智（旭実）⑤木村・村上（旭明成）⑤藤田・山岸（旭実）