　◆ソフトテニス　第１６回Ｕ―１４道北カップ選考大会（１６日・花咲コート）
　【男子】▽準々決勝　大村（旭教大付属）３―１古屋（東明）、西原（広陵）３―２寺田（神楽）、川上（東明）３―２高橋（旭教大付属）、沖中（広陵）３―０三住（忠和）▽準決勝　大村３―１西原、沖中　棄権　川上▽決勝　沖中３―２大村
　【女子】▽準々決勝　橘内（比布中央）３―１藤沢（緑が丘）、松橋（旭教大付属）３―０山（明星）、西木戸（比布中央）３―０松谷（上富良野）、佐藤（広陵）３―１菅原（比布中央）▽準決勝　橘内３―１松橋、西木戸３―１佐藤▽決勝　西木戸３―１橘内