◆ソフトテニス 第１６回Ｕ―１４道北カップ選考大会（１６日・花咲コート）
【男子】▽準々決勝 大村（旭教大付属）３―１古屋（東明）、西原（広陵）３―２寺田（神楽）、川上（東明）３―２高橋（旭教大付属）、沖中（広陵）３―０三住（忠和）▽準決勝 大村３―１西原、沖中 棄権 川上▽決勝 沖中３―２大村
【女子】▽準々決勝 橘内（比布中央）３―１藤沢（緑が丘）、松橋（旭教大付属）３―０山（明星）、西木戸（比布中央）３―０松谷（上富良野）、佐藤（広陵）３―１菅原（比布中央）▽準決勝 橘内３―１松橋、西木戸３―１佐藤▽決勝 西木戸３―１橘内
ソフトテニス 第１６回Ｕ―１４道北カップ選考大会（１６日・花咲コート）
2022/07/26
◆ソフトテニス 第１６回Ｕ―１４道北カップ選考大会（１６日・花咲コート）
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