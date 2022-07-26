　◆ソフトテニス　第３４回夏季会長杯争奪選手権大会（１７日・花咲コート）
　【男子】▽Ａ級　①森海翔・塩谷駿（旭実高）②及川・菅原（旭実クラブ）③大野・加藤（旭実クラブ）③岡・酒井（旭実高）▽Ｄ級　①西村昭一・竹沢賢二（暁クラブ）
　【女子】▽Ａ級　①清水心結・杉本姫華（旭実高）②平野・神谷（旭実高）③斉藤・生出（旭明成高）③神谷・杉本（旭実高）▽Ｂ級　①石川陽菜・福沢万愛（明星中）