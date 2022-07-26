　◆テニス　第２２回ウイラブダンロップ旭川地区大会（１４日・花咲コート）
　【女子】▽Ａ級　①清野有子・長橋美喜▽Ｂ級　①松山智津子・吉川しのぶ②岩瀬・返町▽Ｃ・Ｄ級　①工藤祐子・都丸智春②木原・浅川③佐藤睦・佐藤美▽シニア　①立花法子・麻下しおり②和田・菅原