◆テニス 第２２回ウイラブダンロップ旭川地区大会（１４日・花咲コート）
【女子】▽Ａ級 ①清野有子・長橋美喜▽Ｂ級 ①松山智津子・吉川しのぶ②岩瀬・返町▽Ｃ・Ｄ級 ①工藤祐子・都丸智春②木原・浅川③佐藤睦・佐藤美▽シニア ①立花法子・麻下しおり②和田・菅原
テニス 第２２回ウイラブダンロップ旭川地区大会（１４日・花咲コート）
2022/07/26
◆テニス 第２２回ウイラブダンロップ旭川地区大会（１４日・花咲コート）
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