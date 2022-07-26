　◆軟式野球　北海道知事杯旭川支部予選大会（２３、２４日・旭川ドリームスタジアム）
　▽１回戦　旭川市役所３―０旭川ガス、旭川市消防署野球部２―０旭川教員クラブ▽準決勝　ＪＡあさひかわ３―１旭川市役所、ツルハ旭川４―２旭川市消防署野球部▽決勝　ＪＡあさひかわ８―１ツルハ旭川