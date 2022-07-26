　◆朝野球　おはよう野球下期大会（１９、２１、２２、２４日・花咲グラウンドほか）
　▽Ａ級　ダイヤモンドプレイヤーズ　不戦勝　ランカー、北斗星２―０旭川ブルーインパルス、旭川インディアンス１―０山商、ランカー９―２旭川ＧＴＯ
　▽Ｂ級　旭川レインディアーズ不戦勝　ＪＡたいせつ、アレックス　不戦勝　９２イヤーズ、旭川ホームストーリー８―１スコーピオンズ、須田製版旭川支社　不戦勝　スラッカーズ、ＪＲ旭川運転所　不戦勝　ＳＨＡＫＡ、ソルジャー４―１ジョーカー
　▽Ｃ級　ヒート　不戦勝　ビートルズ、常夏ドナルドチャンプス１２―２石田兼松八興建設、グリフォン６―０ランダム、まるせんゲーリックＯＢ会１３―６旭川トヨペット