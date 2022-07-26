◆朝野球 おはよう野球下期大会（１９、２１、２２、２４日・花咲グラウンドほか）

▽Ａ級 ダイヤモンドプレイヤーズ 不戦勝 ランカー、北斗星２―０旭川ブルーインパルス、旭川インディアンス１―０山商、ランカー９―２旭川ＧＴＯ

▽Ｂ級 旭川レインディアーズ不戦勝 ＪＡたいせつ、アレックス 不戦勝 ９２イヤーズ、旭川ホームストーリー８―１スコーピオンズ、須田製版旭川支社 不戦勝 スラッカーズ、ＪＲ旭川運転所 不戦勝 ＳＨＡＫＡ、ソルジャー４―１ジョーカー

▽Ｃ級 ヒート 不戦勝 ビートルズ、常夏ドナルドチャンプス１２―２石田兼松八興建設、グリフォン６―０ランダム、まるせんゲーリックＯＢ会１３―６旭川トヨペット