◆軟式野球 第４３回スタルヒン杯争奪全道スポーツ少年団交流大会兼第４４回全国スポーツ少年団大会北海道予選会（１６～18日・旭川ドリームスタジアムほか）

▽１回戦 釧路愛国イーグルス１６―０江差フェニックス、永山中央７―０函館東山エンジェルス、稚内ファイターズ６―０余市沢町地区、恵庭ジュニアスワローズ３―２苫小牧美園スラッガーズ・末広アトムズ合同、網走ブルージュニアーズ１０―３天塩タイガース、音更緑陽台・下音更連合６―３新ひだか三石リトル、札幌オールブラックス６―１秩父別タイガース、東川大雪２０―０標津ＳＫＲスピリッツ▽２回戦 釧路愛国イーグルス２―１永山中央、稚内ファイターズ４―２恵庭ジュニアスワローズ、網走ブルージュニアーズ３―１音更緑陽台・下音更連合、東川大雪９―３札幌オールブラックス▽準決勝 稚内ファイターズ１０―８釧路愛国イーグルス、東川大雪４―３網走ブルージュニアーズ▽決勝 東川大雪９―０稚内ファイターズ