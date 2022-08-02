◆バスケットボール Ｕ―１８旭川カップ（７月２３、２４日・旭大高体育館ほか）

【男子】▽優秀選手賞 小玉風歌（旭龍谷）、山本一河（旭大高）、笠谷穣大朗（旭工）、田村優充（旭北）、鈴木大和（旭実）、木幡遥貴（羽幌）、為井梨玖（旭明成）、吉澤岳映（旭南）

【女子】▽優秀選手賞 坂本優月（旭藤星）、大矢遥菜（旭明成）、佐々木こなつ（旭龍谷）、松橋春瑠（旭南）、熊谷華姫（旭商）、佐藤伶菜（旭北）、髙濱凜（旭実）、鏡ななか（旭東）