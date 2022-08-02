◆バドミントン 北海道選手権高校の部旭川予選（７月３１日・鷹栖町総合体育館）
【男子】◇シングルス▽２部 ①岩瀬大夢（旭実）②関（旭商）③児玉（旭龍谷）③小笠（旭西）▽３部 ①中井幹（旭永嶺）②高橋陸（旭農）③高橋楓（旭農）③中村（旭龍谷）
【女子】◇シングルス▽２部 ①大森みお（旭藤星）②荒井（旭藤星）③倉内（旭西）③橋爪（旭龍谷）▽３部 ①工藤妃璃凪（旭永嶺）②柿崎（富良野）③田口（富良野）③浅田（旭永嶺）
バドミントン 北海道選手権高校の部旭川予選（７月３１日・鷹栖町総合体育館）
2022/08/02
◆バドミントン 北海道選手権高校の部旭川予選（７月３１日・鷹栖町総合体育館）
スポーツの記録 最新の記事
- 軟式野球 社会を明るくする運動第４８回旭川児童大会（７月３０、３１日・旭川ドリームスタジアムほか）
- 軟式野球 第２４回大和ユニフォーム旗争奪少年大会（７月２５、２６日・ぴっぷ球場ほか）
- 朝野球 おはよう野球下期大会（７月２５～２８、３０日・花咲グラウンドほか）
- サッカー 旭川リーグ（７月２４日・東光公園球技場）
- ミニバレー 第３４回上川管内会長杯争奪大会（７月２４日・東川Ｂ＆Ｇ海洋センター）
- 卓球 北海道選手権大会旭川地区予選会カデットの部（７月２５～２７日・リアルター夢りんご体育館）
- 卓球 全旭川プリンセス大会兼全道プリンセス大会団体の部旭川地区予選会（７月３１日・大成市民センター体育館）
- 卓球 第２０６回春光大会（７月２４日・鷹栖町総合体育館）
- バドミントン 北海道選手権高校の部旭川予選（７月３１日・鷹栖町総合体育館）
- バスケットボール Ｕ―１８旭川カップ（７月２３、２４日・旭大高体育館ほか）
- テニス 第２８回ヨネックス杯旭川ダブルス選手権（７月１７、３１日・花咲コート）