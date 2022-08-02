　◆バドミントン　北海道選手権高校の部旭川予選（７月３１日・鷹栖町総合体育館）
　【男子】◇シングルス▽２部　①岩瀬大夢（旭実）②関（旭商）③児玉（旭龍谷）③小笠（旭西）▽３部　①中井幹（旭永嶺）②高橋陸（旭農）③高橋楓（旭農）③中村（旭龍谷）
　【女子】◇シングルス▽２部　①大森みお（旭藤星）②荒井（旭藤星）③倉内（旭西）③橋爪（旭龍谷）▽３部　①工藤妃璃凪（旭永嶺）②柿崎（富良野）③田口（富良野）③浅田（旭永嶺）