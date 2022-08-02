◆卓球 第２０６回春光大会（７月２４日・鷹栖町総合体育館）＝各部１位のみ
▽１部 松井琉聖（アストールクラブ）▽２部 吉川和輝（グッドスピード）▽３部 藤田佳彦（Ｋ―ウイング）▽４部 加藤洗貴（個人）▽５部 佐藤雄代（翔くんとゆかいな仲間達）▽６部 宮崎一茂（グッドスピード）▽７部 清杉笑花（チームキヨスギ）▽８部 藤原靖之（愛宕スニーカークラブ）▽９部 粟田純子（花咲クラブ）▽１０部 坂本昌代（花咲クラブ）▽１１部 辻本悠喜（愛宕スニーカークラブ）▽１２部 西木信裕（個人）▽１３部 舟田希粒（グッドスピード）▽１４部 山内恵（グッドスピード）▽１５部 藤原千里（当麻クラブ）▽１６部 荒肥立（たかすクラブ）▽１７部 上西勝美（卓親会）▽１８部 川口悦子（大成クラブ）▽１９部 久保村やす子（フリーダム）▽２０部 河内歳男（東神楽クラブ）▽２１部 西條誉（はまなすクラブ）▽２２部 松井幸江（光林坊ビーンズ）▽２３部 坂下政敏（個人）▽２４部 山下嘉祥（大成クラブ）▽２５部 野田由紀子（卓翔クラブ）▽２６部 田中敏子（神居サークル）▽２７部 武田和子（個人）
卓球 第２０６回春光大会（７月２４日・鷹栖町総合体育館）
2022/08/02
◆卓球 第２０６回春光大会（７月２４日・鷹栖町総合体育館）＝各部１位のみ
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