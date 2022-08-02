　◆卓球　第２０６回春光大会（７月２４日・鷹栖町総合体育館）＝各部１位のみ
　▽１部　松井琉聖（アストールクラブ）▽２部　吉川和輝（グッドスピード）▽３部　藤田佳彦（Ｋ―ウイング）▽４部　加藤洗貴（個人）▽５部　佐藤雄代（翔くんとゆかいな仲間達）▽６部　宮崎一茂（グッドスピード）▽７部　清杉笑花（チームキヨスギ）▽８部　藤原靖之（愛宕スニーカークラブ）▽９部　粟田純子（花咲クラブ）▽１０部　坂本昌代（花咲クラブ）▽１１部　辻本悠喜（愛宕スニーカークラブ）▽１２部　西木信裕（個人）▽１３部　舟田希粒（グッドスピード）▽１４部　山内恵（グッドスピード）▽１５部　藤原千里（当麻クラブ）▽１６部　荒肥立（たかすクラブ）▽１７部　上西勝美（卓親会）▽１８部　川口悦子（大成クラブ）▽１９部　久保村やす子（フリーダム）▽２０部　河内歳男（東神楽クラブ）▽２１部　西條誉（はまなすクラブ）▽２２部　松井幸江（光林坊ビーンズ）▽２３部　坂下政敏（個人）▽２４部　山下嘉祥（大成クラブ）▽２５部　野田由紀子（卓翔クラブ）▽２６部　田中敏子（神居サークル）▽２７部　武田和子（個人）