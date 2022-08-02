◆卓球 北海道選手権大会旭川地区予選会カデットの部（７月２５～２７日・リアルター夢りんご体育館）
【男子】◇シングルス▽１３歳以下 ①入江佳輝（旭川）②赤塚（エレッズ旭川）③太島（エレッズ旭川）③坂田（旭川）⑤大原（当麻）⑤茂木（中央）⑤粟田（ＰＰファミリア）⑤谷（エレッズ旭川）▽１４歳以下 ①高橋柊斗（中央）②伊藤（春光台）③伊達（中央）③太島（エレッズ旭川）⑤中山（北星）⑤阿部（旭川）⑤善志（東神楽）⑤朝妻（東神楽）◇ダブルス ①高橋柊斗・伊達雄真（中央）②伊藤・太島（エレッズ旭川）③入江・赤塚（エレッズ旭川）③阿部・長谷川（旭川）⑤田中・坂田（旭川）⑤中山・田中（北星）
【女子】◇シングルス▽１３歳以下 ①伊藤菜月（エレッズ旭川）②高橋（日章卓球少年団）③清水（東神楽）③伊達（中央）⑤塚本（六合）⑤造田（東陽）⑤清水（旭川ＨＴＴＣ）⑤伊藤莉（エレッズ旭川）▽１４歳以下 ①但木真琴（中央）②迫（緑が丘）③稲井（永山南）③工藤（緑が丘）⑤井上（永山南）⑤大野（緑が丘）⑤中川（緑が丘）⑤山中（永山南）◇ダブルス ①中田美聖・伊藤菜月（エレッズ旭川）②但木・伊達（中央）③清水心・清水結（旭川ＨＴＴＣ）③伊藤莉・伊藤怜（エレッズ旭川）⑤高橋・但木（日章卓球少年団）⑤塚本・稲井（六合・永山南）
卓球 北海道選手権大会旭川地区予選会カデットの部（７月２５～２７日・リアルター夢りんご体育館）
2022/08/02
◆卓球 北海道選手権大会旭川地区予選会カデットの部（７月２５～２７日・リアルター夢りんご体育館）
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