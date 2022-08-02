　◆ミニバレー　第３４回上川管内会長杯争奪大会（７月２４日・東川Ｂ＆Ｇ海洋センター）
　▽高齢者・であい　①東川しぐれ時▽女子　①東川ＡＭＣ▽混合２４０歳以上　①旭川レジアス▽同未満　①東川にっこり②旭川コンドル楽③旭川東クラブＤ