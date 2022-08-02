◆軟式野球 第２４回大和ユニフォーム旗争奪少年大会（７月２５、２６日・ぴっぷ球場ほか）
▽２回戦 鷹栖・近一合同３―２忠和、東聖１２―２東五条、旭稜７―０東豊、東光８―１愛宕東、三小７―６神楽、西御料地４―３近文、永山中央８―１春光、啓明８―５共栄▽３回戦 東聖８―５鷹栖・近一合同、旭稜１５―１東光、三小４―３西御料地、永山中央８―０啓明▽準決勝 旭稜１６―１東聖、三小１０―２永山中央▽決勝 旭稜１９―３三小▽最優秀選手賞 古田聖人（旭稜）▽敢闘賞 佐藤成海（三小）
軟式野球 第２４回大和ユニフォーム旗争奪少年大会（７月２５、２６日・ぴっぷ球場ほか）
2022/08/02
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